Auddia Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Auddia-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu erkennen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch ein vorwiegend negatives Interesse der Anleger gezeigt, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anlegerstimmungsbarometers wird Auddia insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Auddia-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 7,3 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,11 USD, was einem Unterschied von -71,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,44 USD weist einen negativen Trend auf, da der letzte Schlusskurs um -52,48 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Somit erhält Auddia auch in Bezug auf die kurzfristige Charttechnik ein "Schlecht"-Rating und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt derzeit einen Wert von 69,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 76, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung für Auddia in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Somit erhält Auddia insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.