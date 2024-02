Auddia Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Diskussionen rund um Auddia auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was auf eine insgesamt positive Anlegerstimmung hindeutet. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die 200-Tage-Linie der Auddia derzeit bei 0,33 USD verläuft, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Aktienkurs ging selbst bei 0,196 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -40,61 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Auddia-Aktie mit einer Differenz von -21,6 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung der Aktie als "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Auddia aktuell einen Wert von 61,11. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus eine Einstufung der RSI als "Neutral".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich interessantes über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ableiten. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Auddia in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".