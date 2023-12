Auddia Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Auddia wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität hinweist. Die Diskussionsintensität wird als "Gut" eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" betrachtet wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als eher neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Insgesamt erhält die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse ergab, dass die Auddia-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 21,9 Punkte, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,21 liegt. Die Aktie erhält daher unterschiedliche Bewertungen, wird aber insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses ergibt sich eine Abweichung von -33,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.