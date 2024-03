Audalia Resources Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Audalia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,02 AUD weicht demnach um +100 Prozent ab, was in charttechnischer Hinsicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,02 AUD liegt. Daher liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein anderes Rating für Audalia, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Audalia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Audalia-Aktie zeigen, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als sonst. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Audalia-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Audalia-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 von 100 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen rund um Audalia in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Audalia bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.