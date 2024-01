Audalia Resources Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Audalia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs, der bei 0,018 AUD lag, um +80 Prozent abweicht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch darunter (-10 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Audalia in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Audalia unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Audalia beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33,33, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Audalia. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.