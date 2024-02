Audalia Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie von Audalia wird aus technischer Analyse betrachtet und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +110 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 5 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) weist ebenfalls unterschiedliche Bewertungen aus. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 36,36 bewertet wird, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Es wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der unveränderten Diskussionen in den Social Media. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Audalia aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.