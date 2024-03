Audacy Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Audacy in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Audacy beträgt 70, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für Audacy.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audacy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,47 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,18 USD liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält Audacy in der technischen Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsveränderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt zudem, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erfährt als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Audacy-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.