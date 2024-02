Audacy Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Sentiment- und Buzz-Faktor ist neben den Analysen aus Bankhäusern ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Dabei spielt das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei der Untersuchung der Aktie von Audacy haben wir uns daher auf diese beiden Faktoren konzentriert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Audacy war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Audacy liegt momentan bei 1,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 16,13, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Audacy-Aktie mit einem Kurs von 0,94 USD inzwischen +526,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +108,89 Prozent beläuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Aktie von Audacy veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also die Bewertung "Schlecht".