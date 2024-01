Audacy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die aktuelle Stimmung unter den Marktteilnehmern zu Audacy ist größtenteils negativ, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten sechs Tagen dominierten vor allem negative Themen, ohne dass positive Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen hingegen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Audacy ebenfalls negative Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,45 USD, verglichen mit dem aktuellen Kurs von 0,2 USD, was einer Abweichung von -55,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,29 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -31,03 Prozent entspricht. Demnach wird Audacy aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Hingegen ist der Relative Strength Index (RSI) neutral, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Auch die langfristige Stimmungslage und die Änderung der Stimmung zeigen ein gemischtes Bild, wobei die Diskussionsintensität als mittel eingestuft wird und eine positive Änderung der Stimmung identifiziert wurde. Dementsprechend erhält Audacy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Insgesamt lässt die Analyse also darauf schließen, dass die aktuelle Stimmung und die technischen Indikatoren eine eher negative Einschätzung von Audacy widerspiegeln.