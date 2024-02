Auctus Alternative Investments Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Auctus Investment zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von negativen Themen geprägt, während nur an vier Tagen positivere Themen dominierten. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Auctus Investment ausgetauscht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Auctus Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen daher zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Auctus Investment derzeit -5,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Schlecht" bewertet.