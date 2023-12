Auctus Alternative Investments Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Auctus Investment-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass die Auctus Investment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Auctus Investment. Es gab vier positive und ein negatives Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Auctus Investment gegeben hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Auctus Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes (0,78 AUD) um -6,41 Prozent über dem Kurs der Aktie (0,73 AUD) liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,68 AUD, was einer Abweichung von +7,35 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.