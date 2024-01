Auctus Alternative Investments Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Anleger-Stimmung bei Auctus Investment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Fokus standen, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führte. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Auctus Investment mit 0,73 AUD derzeit +7,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Jedoch ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage mit einer Distanz von -6,41 Prozent zum GD200 eher negativ einzustufen. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auctus Investment liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls auf eine neutrale Lage hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse auf neutralen bis negativen Werten beruht und auch der RSI sowie Sentiment und Buzz auf eine neutrale bis negative Einschätzung hindeuten.