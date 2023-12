Auction Technology-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Auction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 658,93 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 515 GBP liegt, was eine Abweichung von -21,84 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 562,85 GBP, was einer Abweichung von -8,5 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Auction-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Auf kürzere Sicht liegen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was in letzter Zeit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 52,75 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Auction somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auction-Aktie zeigt eine Ausprägung von 24,07, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den RSI25 ergibt sich eine Ausprägung von 59,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Auction in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Auction daher für diesen Aspekt ein "Gut"-Rating.