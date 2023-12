Auction Technology Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Auction diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Auction anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Auction in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Auction beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,72 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Auction insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In der technischen Analyse wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs festgestellt, dass Auction derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 660,48 GBP, während der Kurs der Aktie bei 523 GBP um -20,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,62 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Somit entspricht die Gesamtbewertung dem Rating "Schlecht".