Auction Technology Aktie: Es wird konkret!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Auction wurden über einen längeren Zeitraum hinweg, hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung, beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Somit ergibt sich für Auction insgesamt in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten der Auction-Aktie insgesamt 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". In einer zweiten Betrachtung der Einstufungen der Analysten für den letzten Monat ergibt sich ein Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel liegt im Mittel bei 786,67 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 50,41 Prozent bedeutet. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie der Auction.

Die technische Analyse zeigt, dass die Auction-Aktie derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 660,48 GBP, während der Aktienkurs bei 523 GBP um -20,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 566,11 GBP, was einer Abweichung von -7,62 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu der Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und drei Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Auction. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.