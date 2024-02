Auction Technology Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Analysten bewerten die Auction-Aktie aktuell als "Gut". Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 786,67 GBP, was ein Aufwärtspotential von 39,48 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,29, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 564 GBP lag, was einen Unterschied von -10,98 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (633,55 GBP) bedeutet. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt von 498,77 GBP, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auction-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.