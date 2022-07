Aucnet unterstützt und beteiligt sich am TCFD-Konsortium und stellt den TCFD-Onlinebericht vor

Tokyo (ots/PRNewswire) -Aucnet Inc. (im Folgenden „Aucnet"), ein Dienstleistungsunternehmen zur Unterstützung der Informationsverteilung, gab seine Unterstützung für die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (im Folgenden „TCFD" (*1)) bekannt und trat dem TCFD-Konsortium (*2) bei, das sich aus unterstützenden Unternehmen und Finanzinstituten zusammensetzt.Logo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105709/202206232898/_prw_PI1fl_VUzjMVdG.jpgAucnet hat außerdem am 30. Juni 2022 eine Website zu den TCFD-Empfehlungen sowie Informationen zu den vier Themenbereichen des von der TCFD empfohlenen Rahmens veröffentlicht: Governance, Strategie, Risikomanagement sowie Messgrößen und Ziele.URL https://www.aucnet.co.jp/en/tcfd/Mit seiner Nachhaltigkeitspolitik „Circulating Valuable Goods on a Global Scale - Circulation Engine -" trägt Aucnet seit seiner Gründung zum Aufbau einer nachhaltigen globalen Umwelt bei. Mit Hilfe von Partnern auf der ganzen Welt hat Aucnet ein kreisförmiges Vertriebssystem aufgebaut, das Kunden auf verschiedenen Märkten wertvolle Waren anbietet. Durch die Teilnahme am japanischen TCFD-Konsortium und die Einrichtung der Website hat sich Aucnet verpflichtet, seine Auswirkungen auf den Klimawandel und einschlägige Informationen auf der Grundlage der TCFD-Empfehlungen öffentlich bekannt zu geben.Die vier Themenbereiche von Aucnet im Rahmen der TCFD-Empfehlungen1. GovernanceDer Nachhaltigkeitsausschuss unter dem Vorsitz von Shinichiro Fujisaki, President & COO, arbeitet mit dem Unterausschuss für Risikomanagement zusammen, der die Risiken des Unternehmens verwaltet, und ist mitverantwortlich für das Management von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die Umsetzung von Maßnahmen, die Festlegung von Kennzahlen und die Berichterstattung über die erzielten Fortschritte. Der Verwaltungsrat, das leitende Entscheidungsgremium, erhält und überwacht einmal im Jahr einen Bericht des Nachhaltigkeitsausschusses über Initiativen zum Klimawandel.2. StrategieAuf der Grundlage der TCFD-Empfehlungen wurde eine prädiktive Analyse durchgeführt, um die geschäftlichen Auswirkungen von klimabezogenen Risiken und Chancen für die konsolidierten Tochtergesellschaften von Aucnet zu verstehen. Auf der Grundlage der prädiktiven Analyse wurden die durch den Klimawandel verursachten extremen Wetterbedingungen und die Einführung politischer Vorschriften durch die Regierungen untersucht und die ermittelten Risiken und Chancen in den Strategien von Aucnet berücksichtigt und behandelt.3. RisikomanagementZum Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems wurde ein Querschnittsgremium, der Nachhaltigkeitsausschuss, gebildet, der sich mit allen Fragen des Klimawandels befasst und unternehmensweite Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels fördert. Insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden vom Nachhaltigkeitsausschuss in Zusammenarbeit mit dem Unterausschuss für Risikomanagement ermittelt. Die ermittelten Risiken werden vom Unterausschuss für Risikomanagement bewertet und anschließend vom Verwaltungsrat erörtert und genehmigt. Die Risiken des Klimawandels werden daher im Rahmen des unternehmensweiten Risikomanagementprozesses gesteuert.4. Metriken und ZielvorgabenAm 29. Juni 2021 legte Aucnet eine Nachhaltigkeitspolitik und einen „Bruttoumlaufwert" (im Folgenden: GCV) als Indikator für spezifische künftige Maßnahmen zu verwenden. Ursprünglich als Indikator für den Gesamtwert der auf den von Aucnet bedienten Märkten gehandelten und in Umlauf gebrachten Waren festgelegt, wurde die Definition als Indikator für das Management klimabezogener Risiken und Chancen neu überarbeitet. Er wird derzeit als Indikator definiert, der die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von Aucnet auf die Wirtschaft und die Umwelt in monetären Werten darstellt. Während der bisherige Ansatz für die wirtschaftlichen Auswirkungen beibehalten wird, werden die Auswirkungen auf die Umwelt berechnet, indem die "Verringerung der Treibhausgasemissionen durch den Vertrieb gebrauchter Waren und den Online-Handel" und die „von Aucnet emittierten Treibhausgasemissionen" in Geldwerte umgerechnet werden.Mit der Ausweitung des GCV geht Aucnet dazu über, dass weniger Güter weggeworfen und weniger neue Güter geschaffen werden. Im Jahr 2020 betrug die Zahl für GCV 428,8 Milliarden Yen. Der GCV ist einer der wichtigsten Managementindikatoren im mittelfristigen Managementplan von Aucnet, und Aucnet will bis 2025 einen GCV von 1 Billion Yen erreichen.Anmerkungen:(*1) Eine internationale Initiative, die 2015 vom Financial Stability Board (FSB) als Reaktion auf die G20 ins Leben gerufen wurde, um Unternehmen zu ermutigen, Informationen zu den Themen „Governance", „Strategie", „Risikomanagement" und „Kennzahlen und Ziele" sowie die finanziellen Auswirkungen der Verluste und Vorteile, die der Klimawandel für ihre Unternehmen mit sich bringt, offenzulegen. Offizielle Website der TCFD: https://www.fsb-tcfd.org/(*2) Ein 2019 eingerichtetes Forum zur Erörterung von Initiativen, die Finanzinstituten und anderen helfen sollen, angemessene Investitionsentscheidungen zu treffen. Die Initiativen werden von Unternehmen, Finanzinstituten und anderen Einrichtungen gefördert, die mit den Empfehlungen des TCFD zusammenarbeiten. Website des japanischen TCFD-Konsortiums: https://tcfd-consortium.jpAucnet UnternehmensprofilName des Unternehmens: Aucnet Inc.Hauptsitz: Aoyama OM Square, Kita-Aoyama 2-chome 5-8, Minato-ku, Tokio (107-8349)Vertretungen: Vorsitzender und CEO; Kiyotaka Fujisaki, Präsident und COO; Shinichiro FujisakiDatum der Gründung: 29. Juni 1985Kapital: 1.806 Millionen Yen (zum 31. Dezember 2021)Konsolidierter Nettoumsatz: 36.710 Millionen Yen (zum 31. Dezember 2021)Zahl der Beschäftigten (konsolidiert): 858 (Stand: 31. Dezember 2021)Beschreibung des Unternehmens: Dienstleistungen zur Unterstützung der Informationsverbreitung, einschließlich der Organisation und des Betriebs von Online-AuktionenAuflistung: TSE Prime (Wertpapierkennnummer: 3964)URL https://www.aucnet.co.jp/en/Pressekontakt:Kiyoshi Koya,Yuki Arai,Keiko Ito und Motoki Yokota,Generalplanungsbüro,Aucnet Inc.,Tel: tel.: +81-3-6440-2530,E-Mail: request@ns.aucnet.co.jp; Für Informationsanfragen zu TCFD: Keisuke Fujiwara und Kaori Tonegawa,Sekretariat des Nachhaltigkeitsausschusses,Aucnet Inc.,E-Mail: ir_request@ns.aucnet.co.jpOriginal-Content von: Aucnet Inc., übermittelt durch news aktuell