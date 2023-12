Auckland International Airport Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Auckland Airport beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Verkehrsinfrastrukturbranche führt. Dies hat dazu geführt, dass unsere Analysten dem Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik gegeben haben.

In den letzten zwei Wochen wurde Auckland Airport von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge zu diesem Unternehmen ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung hat unsere Redaktion daher eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auckland Airport weist einen Wert von 280,79 auf, was deutlich über dem Branchenmittel in der Verkehrsinfrastrukturbranche liegt und somit als überbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 87,82, was einer Differenz von 220 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Bereich der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI) ein prominenter Indikator. Der RSI von Auckland Airport liegt bei 14,29, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 20,67 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Basierend auf diesen Indikatoren ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut".