Auckland International Airport Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Stimmung für Auckland Airport in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund bekommt Auckland Airport eine "Gut"-Bewertung. Alles in allem wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Auckland Airport diskutiert, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Auckland Airport auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Auckland Airport im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,91 Prozent erzielt, was 14,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie aktuell 14,91 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auckland Airport-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (3) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (18,03) bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Auckland Airport.