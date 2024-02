Auckland International Airport Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs des Auckland Airport hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +14,91 Prozent für den Auckland Airport. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent hatte, lag Auckland Airport um 14,91 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Auckland Airport in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bezüglich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Auckland Airport bei 290, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,82 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass Auckland Airport auch in dieser Kategorie mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird also eine positive Entwicklung und eine gute Bewertung für den Auckland Airport festgestellt.