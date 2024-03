Auckland International Airport Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Auckland Airport ergibt, dass der aktuelle Kurs von 7,49 AUD mit -0,93 Prozent Abstand zum GD200 (7,56 AUD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,75 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand -3,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Auckland Airport-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auckland Airport weist einen Wert von 78,11 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 33,55, was einem Abstand von 133 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Auckland Airport insgesamt positiv sind. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Auckland Airport mit 0,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,45 Prozent, was einer Differenz von -4,79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.