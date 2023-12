Auckland International Airport Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Die neueste technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Auckland Airport bei 7,77 AUD liegt und damit um -1,02 Prozent vom GD200 (7,85 AUD) entfernt ist. Dies signalisiert neutral, wenn man die charttechnische Bewertung betrachtet. Andererseits beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 7,29 AUD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,58 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Auckland Airport-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat die Auckland Airport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was eine Outperformance von +14,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr hatte, lag die Auckland Airport um 14,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie der Auckland Airport in Bezug auf diese Faktoren untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Auckland Airport war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Auckland Airport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Auckland Airport. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Abschließend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Auckland Airport bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

