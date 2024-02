Auckland International Airport Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auckland Airport Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 80 an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 67 auf, was als neutral angesehen wird. Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Im Branchenvergleich erzielte Auckland Airport eine Outperformance von +14,91 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche und von 14,91 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Auckland Airport haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt und zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie führt.