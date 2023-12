Auckland International Airport Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Der Aktienkurs von Auckland Airport hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor um 14,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 0 Prozent, und Auckland Airport liegt aktuell 14,91 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Auckland Airport liegt bei 29,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,53 Punkten, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Auckland Airport-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating für Sentiment und Buzz.

Was die Dividende betrifft, weist Auckland Airport derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,94 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 5,24 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.