Auckland International Airport Aktie: Füße still halten!

Laut technischer Analyse hat die Auckland Airport-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,95 AUD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag belief sich jedoch auf 6,86 AUD, was einen Unterschied von -13,71 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung. Ebenso lag der letzte Schlusskurs von 7,29 AUD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 7,29 AUD, was einen Unterschied von -5,9 Prozent darstellt. Der Aktie wird daher auch für diesen Wert eine schlechte Bewertung gegeben. Insgesamt erhält die Auckland Airport-Aktie somit eine schlechte Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt anderer Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Auckland Airport somit um 14,91 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche beträgt ebenfalls 0 Prozent. Auckland Airport übertrifft diesen Wert aktuell um 14,91 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.

Im Hinblick auf Anlegerstimmung und Social-Media-Bewertungen wurde Auckland Airport in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Analyse verschiedener Kommentare und Meinungsäußerungen kommt zu diesem Schluss. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert erwähnt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Auckland Airport-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100. Dies zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und gibt keine Über- oder Verkaufssignale. Daher wird der RSI25 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine schlechte Bewertung für die Auckland Airport-Aktie.