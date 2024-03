Auckland International Airport Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Auckland International Airport":

Die Aktie von Auckland Airport wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 290,32 liegt insgesamt um 567 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur", der bei 43,5 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielte Auckland Airport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent, was einer Outperformance von +14,91 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Auckland Airport um 14,91 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerstimmung positiv, daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Auckland Airport-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,58 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,61 AUD liegt, was einer Differenz von +0,4 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 7,83 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,81 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Auckland Airport-Aktie sowohl für die einfache Charttechnik als auch für den gleitenden Durchschnitt mit einem "Neutral"-Rating versehen.