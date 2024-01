Auckland International AirportADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Auckland Airport-Aktie hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso hat die Intensität der Diskussionen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hinweist. Daher erhält die Aktie ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Auckland Airport liegt derzeit bei 65,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,25. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Auckland Airport mit 0,66 Prozent 5,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt eine neutrale Bewertung, da der Aktienkurs bei 7,94 AUD liegt, was einen Abstand von +1,28 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu zeigt die 50-Tage-Linie (GD50) einen positiven Abstand von +5,59 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Zusammenfassend erhält die Auckland Airport-Aktie gemäß der Analyseergebnisse ein insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen, sowie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Dividendenrendite. Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild mit einer neutralen und einer positiven Bewertung.