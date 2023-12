Auckland International AirportADR Aktie: Was könnte passieren?

Die Auckland Airport-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 7,77 AUD gehandelt, was einer Entfernung von -1,02 Prozent vom GD200 (7,85 AUD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 7,29 AUD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Auckland Airport daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche konnte die Auckland Airport-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +14,91 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, liegt die Auckland Airport-Aktie mit 14,91 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Auckland Airport beträgt derzeit 36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI25 bei 28,68, was darauf hinweist, dass die Aktie hier überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine "Neutral"-Bewertung ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung für Auckland Airport zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Auckland Airport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".