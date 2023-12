Auckland International AirportADR Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Auckland Airport war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment wurden an 12 Tagen hauptsächlich positive Diskussionen verzeichnet, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Nur an einem Tag zeigten sich die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen setzte sich das Interesse der Anleger weiterhin überwiegend auf positive Themen, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhielt Auckland Airport insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Obwohl sich die Stimmung in den sozialen Medien kaum verändert hat, konnte eine gesteigerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten Wochen gemessen werden, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhielt Auckland Airport eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und das Interesse der Marktteilnehmer.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) erzielte Auckland Airport im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,91 Prozent, was 14,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Rendite für Wertpapiere durchschnittlich bei 0 Prozent, wobei Auckland Airport aktuell 14,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Auckland Airport-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuell bei 7,85 AUD liegenden Wert. Der letzte Schlusskurs von 7,95 AUD weicht somit um +1,27 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings ergibt sich auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (7,27 AUD) und des aktuellen Schlusskurses (+9,35 Prozent) ein anderes Rating, welches der Aktie eine "Gut"-Bewertung zuordnet. Insgesamt wird die Auckland Airport-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.