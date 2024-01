Aucfan Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Diskussionen rund um Aucfan auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen zu Aucfan deutlich gehäuft. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv besprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aucfan bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aucfan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 544,7 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 406 JPY, was einer Differenz von -25,46 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse bewerten wir die Aktie daher als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 401,68 JPY, was einer geringen Steigerung von +1,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aucfan-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Aucfan aktuell mit dem Wert 1,54 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aucfan konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Aucfan auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

