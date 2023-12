Auburn tut es schon wieder?

Die Aktie von Auburn zeigt sich in verschiedenen Kennzahlen als unterdurchschnittlich. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) gibt wenig Grund zur Freude. Der RSI7 liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 96,69, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen wenig Veränderung. Die Diskussionintensität wird langfristig als durchschnittlich eingestuft, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Kurs liegt derzeit um -9,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um -19,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.