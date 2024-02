Auburn National Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Auburn National-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 55,26 zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Auburn National im Vergleich zu anderen Handelsbanken eine Rendite von 5,27 % aus, was 133,6 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,87 % ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Die Performance der Auburn National-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -8,57 Prozent, während ähnliche Aktien der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -2,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,21 Prozent im Branchenvergleich. Der Finanzsektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,99 Prozent, was bedeutet, dass Auburn National um 11,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Auburn National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,25 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 20,7 USD lag, was einer Abweichung von -2,59 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (20,78 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,38 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Auburn National-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.