Auburn National Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Auburn National-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Bewertung erhalten. Der aktuelle Wert liegt bei 4,95 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Handelsbanken"-Branche beträgt -133,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Auburn National-Aktie derzeit +2,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -1,66 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Auburn National-Aktie mit einer Rendite von -8,74 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Auburn National mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,71 um 37 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.