Auburn National Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Auburn National in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Auburn National auf dieser Ebene ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Auburn National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,28 USD weicht somit um -1,62 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,8 USD) und der letzte Schlusskurs (21,28 USD) weisen mit +2,31 Prozent Abweichung auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9,71 Euro. Dies ist 37 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Auburn National veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es jedoch weder starke positive noch starke negative Themen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung als "gut".