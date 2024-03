Auburn Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Auburn wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Auburn-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Auburn auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls bei 40, was wieder zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Auburn insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Auburn auf 8,9 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,6 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,37 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 8,42 USD, was zu einem Abstand von +2,14 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Auburn daher mit einer Gesamtnote von "Neutral" bewertet.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Auburn die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Auburn somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor.

Schließlich zeigt ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Auburn eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Auburn daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt liegt die Gesamtbewertung für Auburn in verschiedenen Bereichen bei "Neutral", während die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird.