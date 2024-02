Auburn Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Auburn-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, Dividendenrendite, Relative Stärke und Anlegerstimmung bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 9,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,5 USD liegt, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 8,33 USD, was einer Abweichung von nur +2,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Auburn mit 0 Prozent 138,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Auburn-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 liegt jedoch bei 0, was bedeutet, dass Auburn hier als überverkauft eingestuft wird, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Insgesamt erhält die Auburn-Aktie also gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysebereichen.

