Auburn Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Auburn-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 50 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was wiederum auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Auburn-Aktie zeigt, dass dieser Wert aktuell bei 9,68 USD liegt, was einem Unterschied von -14,26 Prozent zum letzten Schlusskurs von 8,3 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 8,58 USD, was einem Unterschied von -3,26 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Auburn-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Auburn-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 138,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Auburn-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.