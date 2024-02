Auburn Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Auburn diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Auburn-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,13 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,5 USD weicht um -6,9 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,33 USD. Daher ist der letzte Schlusskurs mit +2,04 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

In Bezug auf die Dividende liegt Auburn mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 138,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Auburn in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Auburn ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der Dividende und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.