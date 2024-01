Auburn Aktie: Quo vadis?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Auburn. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb Auburn in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Auburn-Aktie bei 9,6 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,3 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 8,48 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Auburn beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auburn liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 3, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Zusammenfassend erhält die Auburn-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz, während die technische Analyse eine gemischte Bewertung liefert. Die Dividendenrendite und der Relative Strength Index zeigen hingegen eine eher negative Tendenz.