Au Gold Aktie: Was soll das denn werden?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Au Gold wurden über einen längeren Zeitraum genau beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für Au Gold die Einstufung als "Neutral".

Auch das Anleger-Sentiment für die Aktie spielt eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt ebenfalls eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,02 CAD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,02 CAD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Au Gold-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine gute Bewertung für Au Gold.

