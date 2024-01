Atturra Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der Atturra liegt bei 14,29 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 48,84 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung der Atturra-Aktie als "Gut" bewertet.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Atturra eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Atturra daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Atturra als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Atturra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,86 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,8 AUD) deutlich darunter liegt, was einer Differenz von -6,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Wert bei 0,81 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,23 Prozent). Daher wird die Atturra-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Atturra-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Atturra-Aktie.

Insgesamt erhält die Atturra-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.