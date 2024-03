Atturra Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. In den letzten 7 Tagen hatte die Atturra-Aktie einen RSI-Wert von 60, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 41,38 bestätigt diese neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI für Atturra.

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich für die Atturra-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 0,85 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 0,885 AUD, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,84 AUD) zeigt der letzte Schlusskurs einen positiven Unterschied von +5,36 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Atturra-Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Atturra. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer neutralen Gesamtbewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Atturra diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Atturra-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.