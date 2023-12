Atturra Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Atturra-Aktie hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt erhält die Atturra-Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht positiv eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Atturra-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 0,86 AUD, was eine negative Bewertung ergibt. Der Aktienkurs liegt bei 0,805 AUD und hat einen Abstand von -6,4 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Signal.

Insgesamt wird die Atturra-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen als neutral bewertet.