Atturra Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb das Rating als "Neutral" eingestuft wird. Die Diskussionsintensität über die Atturra-Aktie war in diesem Zeitraum ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,76 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,79 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmungsanalyse der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren und sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen drehte, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atturra-Aktie zeigt einen Wert von 12,5, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,68 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Atturra-Aktie.