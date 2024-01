Atturra Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Atturra liegt bei 41,18, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 44,78, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Atturra-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Atturra wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, die zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In Bezug auf Atturra gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Atturra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,86 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,81 AUD weicht um -5,81 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atturra-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.