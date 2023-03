Limburg (ots) -Die AMADEUS Group hat mit dem Bau eines neuen Wohnkomplexes begonnen. Das Projekt "AMADEUS green II" entsteht in Offenbach und punktet mit zahlreichen Vorzügen für Investoren und Mieter.Das neue Jahr 2023 geht die AMADEUS Group weiterhin tatkräftig an und offeriert Interessenten in der Metropolregion Südhessen neue Investitionsmöglichkeiten in attraktive Immobilien. Im Februar dieses Jahres ist der Startschuss für den Bau eines nachhaltigen und energieeffizienten Wohnkomplexes gefallen. Das Bauprojekt befindet sich in Offenbach und bietet sowohl Berufstätigen und Pendlern als auch Familien und Rentnern Wohnraum mitten im Grünen in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands."AMADEUS green II": Nachhaltiges Wohnen mit ausgezeichneter AnbindungIm Ballungsgebiet von Frankfurt am Main entstehen im Rahmen des Projekts "AMADEUS green II" derzeit 55 moderne Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten, die den Gebäudekomplex zusätzlich für Unternehmer interessant machen. Das neue Bauvorhaben der AMADEUS Group, die im Rhein-Main-Gebiet eine der führenden Bauträgergesellschaften ist, punktet vor allem mit seiner verkehrsgünstigen Lage, der energieeffizienten Bauweise und den verschiedenen Wohnungsgrößen zwischen 45 m² und 57 m², die jeweils individuell gestaltet und angepasst werden können. Der Anspruch des Unternehmens ist es, "AMADEUS green II" möglichst nachhaltig umzusetzen und zu unterhalten. Die Versorgung durch Fernwärme, die als Nebenprodukt von industriellen Prozessen entsteht, soll es beispielsweise gestatten, die Wohnungen unabhängig von fossilen Energieträgern fortschrittlich und krisensicher zu beheizen. Neben den ökologischen Aspekten soll der Wohnkomplex zudem keine Wünsche an komfortables und modernes Wohnen offen lassen. Die Wohneinheiten sind alle mit einem großzügigen Außenbereich konzipiert, sei es in Form eines Balkons, eines Wintergartens, einer Terrasse oder eines kleinen Gartens. Die großen Fensterfronten sorgen für einen weiten Blick über die Dächer von Offenbach, während die begrünten Innenhöfe und ein Spielplatz zum Verweilen einladen. Die Wohneinheiten sind barrierefrei angelegt, wodurch beste Voraussetzungen für ein Miteinander über mehrere Generationen hinweg gegeben ist. Ein Aufzug zu den oberen fünf Geschossen sowie PKW-Stellplätze und ein Fahrradraum im Untergeschoss sind weitere praktische Annehmlichkeiten.Der mehrgeschossige Wohnkomplex liegt mitten im Mathildenviertel in Offenbach, in einer angenehm begrünten Umgebung und in unmittelbarer Nähe zum Mainufer, das in weniger als 10 Gehminuten erreichbar ist. Die Stadt, die gern als "Frankfurts kleiner Bruder" bezeichnet wird, ist durch eine ausgezeichnete Infrastruktur geprägt. Supermärkte, Cafés, Arztpraxen und Apotheken befinden sich nahe der Wohnanlage und der gut angebundene Bahnhof ist nur 5 Minuten entfernt. Zahlreiche Ausflugsziele und Möglichkeiten zum Wandern oder Radfahren finden sich in der Umgebung und sämtliche Großstädte der Region sind mit dem Auto in nur knapp 45 Minuten erreichbar. Für wirtschaftliche Stabilität sorgen rund 60.000 Arbeitgeber in Frankfurt und Offenbach, darunter globale Player wie Lufthansa und Nestlé. Deshalb ist "AMADEUS green lI" auch eine ausgezeichnete Adresse für Berufstätige und Pendler.Die AMADEUS Group liefert alles aus einer HandDas neue Bauprojekt der AMADEUS Group kommt als zeitgemäßes und nachhaltiges Investment daher, bei dem Käufer ihre Wunschimmobilie durchaus individualisieren können. Die kleinen und mittelgroßen Apartments verfügen über eine Ausstattung in Markenqualität, Interessenten können jedoch selbst entscheiden, ob die Wohnung leer, möbliert oder mit einer Einbauküche ausgestattet sein soll. Des Weiteren besteht die Option, Wohneinheiten zusammenzulegen und auf diese Weise zu vergrößern. Die AMADEUS Group kümmert sich um alle Anliegen und tritt als verlässlicher Ansprechpartner bei jedem Schritt des gewünschten Investments auf. "Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand und sind Projektplaner, Bauträger und Vermieter der Wohneinheiten von 'AMADEUS green II'. Auf Wunsch kümmern wir uns ebenfalls um alle wichtigen Vermietungsleistungen, angefangen von der Werbung über die Mietersuche bis hin zur rechtssicheren Ausgestaltung der Mietverträge", sagt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Zudem können sich Käufer je nach Bedarf weitere Dienstleistungen und Services individuell zusammenstellen lassen. Das umfasst neben der Verwaltung des Objekts beispielsweise auch einen Hausmeister- und Reinigungsservice, um die Immobilie in Ordnung und instand zu halten. 