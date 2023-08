Attraktive Branche, Wachstumskurs bestätigt aber 29 % unter Allzeithoch: Diese verlockende DAX-Aktie schaue ich mir jetzt genauer an!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gerade wenn es an der Börse gut läuft und viele Indizes unaufhörlich nach oben klettern, ist es mitunter etwas schwierig, ein interessantes Investment auszumachen. Denn schließlich will man ja lieber relativ günstig in den einen oder anderen Wert einsteigen.

Aber meistens finden sich immer einige Papiere, bei denen ein Engagement lohnenswert erscheinen könnte. In dieser Hinsicht bin ich mit der Symrise-Aktie (WKN: SYM999) eventuell gerade auf einen attraktiv erscheinenden DAX-Titel gestoßen.

Warum könnte Symrise aber derzeit eine Überlegung wert sein? Genau auf diese Frage möchte ich im heutigen Artikel einmal etwas näher eingehen.

Ist in einer attraktiven Branche tätig

Es wurde ermittelt, dass der globale Markt für Geschmacks- und Duftstoffe einen Gesamtwert von 39,0 Mrd. Euro aufweist. Die Symrise AG mit Sitz in Holzminden in der Nähe von Göttingen gehört dabei mit einem Marktanteil von 12 % zu einem der vier größten Unternehmen in diesem Bereich.

Hier bietet der Konzern Lösungen für klassische Aromen- und Duftstoffmärkte an. Das Angebot umfasst aber auch funktionale Inhaltsstoffe, welche zum Beispiel in Kosmetika und Pflegeprodukten zum Einsatz kommen. Weiterhin hat Symrise auch seine Palette für eine gesunde Ernährung Schritt für Schritt erweitert.

Insgesamt umfasst das ausbalancierte Portfolio 30.000 Produkte, die in vielen von den Verbrauchern täglich verwendeten Konsumgütern vorkommen. Bleibt noch zu erwähnen, dass Symrise mit seinen mehr als 11.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten auf der ganzen Welt präsent ist.

Ist weiter auf Wachstumskurs

Man kann es wohl nicht anders sagen. Aber Symrise hat sich selbst eine branchenführende Wachstumsstrategie verordnet. Als Ziel wurde hierbei ein jährliches Wachstum von 5 bis 7 % bei einer EBITDA-Marge von 20 bis 23 % ausgegeben.

Schaut man sich das erste Halbjahr 2023 an, so kann man erkennen, dass Symrise seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen konnte. In den ersten sechs Monaten betrug das organische Umsatzwachstum 8,0 % und auch die bereinigte EBITDA-Marge war mit 19,7 % auf einem guten Niveau angesiedelt.

Im Zuge des Halbjahresberichtes hat Symrise seine Wachstums- und Profitabilitätsziele bestätigt. Des Weiteren geht man davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt. Für das Gesamtjahr wird sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der EBITDA-Marge ein Ergebnis angestrebt, welches sich in dem oben genanntem Zielkorridor bewegen soll.

Aktie zeigt sich dennoch schwach

Blickt man auf das Chartbild, so erkennt man, dass sich die Symrise-Aktie in diesem Jahr noch nicht ganz so gut behaupten konnte. Auf ihrem aktuellen Kursniveau von 93,06 Euro (04.08.2023) bewegt sie sich nämlich rund 9,0 % tiefer als noch Anfang Januar.

Ein Grund dafür ist, dass die anhaltend hohe Inflation auch bei Symrise zu Kostensteigerungen geführt hat. Und trotz eines strikten Kostenmanagements sowie Preisanhebungen konnten diese bisher nur teilweise kompensiert werden.

Was sich dann tatsächlich in den oben berichteten Halbjahresergebnissen niederschlug. Diese fielen ein klein wenig schlechter aus als von den Analysten erwartet und haben so vermutlich für etwas Verunsicherung unter den Investoren gesorgt.

Sicher erscheint die Aktie von Symrise mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33 derzeit nicht unbedingt günstig bewertet. Dafür liegt ihr Kurs aber etwa 29 % unter dem letzten Allzeithoch, was für uns ein Aufholpotenzial von 41 % bedeuten könnte.

Ich bin der Ansicht, dass man sich als Aktieninvestor statt auf gemeldete Halbjahresergebnisse besser auf die mittelfristigen Aussichten eines Unternehmens konzentrieren sollte. Und diese sind aufgrund der Marktstellung und der Wachstumsaussichten bei Symrise meines Erachtens als sehr gut zu bezeichnen.

Auf dem etwas gedrückten Niveau bietet die Symrise-Aktie zudem einiges an Kursfantasie. Weshalb sie zumindest bei mir gerade als äußerst verlockender DAX-Wert einen Platz auf meiner Watchlist gefunden hat.

