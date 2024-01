Attica Bank Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Attica Bank zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,85 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,86 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +8,52 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,85 EUR, was einer Distanz von +18,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird der Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" zugesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Attica Bank überwiegend negativ diskutiert, mit nur vier Tagen positiver Kommunikation im Vergleich zu sechs Tagen negativer Kommunikation. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Attica Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Attica Bank langfristig eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 7,26 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 27, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird für den RSI eine Einstufung von "Gut" abgeleitet.