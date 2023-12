Attica Bank Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Attica Bank-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs derzeit in einem Abwärtstrend befindet, wie der 200-Tage-Durchschnitt von 12,33 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,62 EUR (-13,87 Prozent Abweichung) zeigt. Diese Bewertung fällt also negativ aus. Auf der anderen Seite deutet der 50-Tage-Durchschnitt von 10,55 EUR darauf hin, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,66 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Attica Bank-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Attica Bank ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, zeigen, dass die Aktivität der Attica Bank-Aktie im Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Attica Bank-Aktie zeigt eine gute Bewertung, da der RSI bei 29,85 liegt. Für den RSI25 ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung von 48,92. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".