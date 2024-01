Attica Bank Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Attica Bank wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Attica Bank derzeit positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 11,82 EUR, während der Aktienkurs bei 12,86 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,65 EUR, was einer Abweichung von +20,75 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer positiven Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen über Attica Bank veröffentlicht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Attica Bank als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Attica Bank, mit positiven und neutralen Aspekten in den verschiedenen Analysebereichen.